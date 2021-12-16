"Северный поток-2" это серьезный инструмент в руках европейских лидеров, чтобы давить на РФ, - Зеленский

Вопрос "Северного потока-2" можно использовать для прогресса по решению конфликта на Донбассе, уверен Зеленский.

Вопрос "Северного потока-2" можно использовать, как серьезный инструмент в диалоге с Россией для прогресса по ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках шестого саммита Восточного партнерства, который прошел в Брюсселе 15 декабря, пишет Офис президента.

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При этом Киев готов к любому формату переговоров с Россией на счет мирного урегулирования на Востоке страны, о чем заявлялось уже не раз, говорит глава государства.

"Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом (канцлером Германии Олафом Шольцом. — Ред.) по поводу "Северного потока – 2". Я считаю, что этот вопрос – это вопрос безопасности – серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией", — заявил Зеленский и добавил, что вопрос газопровода можно было бы использовать, как инструмент для встречи с главой Кремля, чтобы заставить Москву выполнять Минские договоренности или осуществлять другие шаги для мира на Донбассе.

Этот инструмент -"Северный поток-2" могут использовать европейские лидеры, в том числе и Олаф Шольц, подчеркнул президент.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что РФ заплатит высокую цену в случае повторной агрессии против Украины. Вероятно, предполагался и вопрос сертификации "Северного потока-2", которую Германия приостановила в декабре.