"Північний потік-2" це серйозний інструмент у руках європейських лідерів, щоб тиснути на РФ, — Зеленський

Питання "Північного потоку-2" можна використати для прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі, упевнений Зеленський.

Питання "Північного потоку-2" можна використовувати як серйозний інструмент у діалозі з Росією для прогресу щодо ситуації на Донбасі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у межах шостого саміту Східного партнерства, що пройшов у Брюсселі 15 грудня, пише Офіс президента.

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При цьому Київ готовий до будь-якого формату переговорів з Росією щодо мирного врегулювання на Сході країни, про що заявлялося вже неодноразово, каже глава держави.

"Ми сьогодні говорили з канцлером Шольцем (канцлером Німеччини Олафом Шольцем. — Ред.) з приводу "Північного потоку-2". Я вважаю, що це питання – це питання безпеки – серйозний інструмент для розмови з Російською Федерацією", — заявив Зеленський і додав, що питання газопроводу можна було б використати як інструмент для зустрічі з главою Кремля, щоб змусити Москву виконувати Мінські домовленості або здійснювати інші кроки для миру на Донбасі.

Цей інструмент — "Північний потік-2" можуть використати європейські лідери, зокрема й Олаф Шольц, наголосив президент.

У свою чергу, канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що РФ заплатить високу ціну в разі повторної агресії проти України. Ймовірно, передбачалося питання сертифікації "Північного потоку-2", яку Німеччина призупинила в грудні.