"Просто немножко устала": помощница Арахамии рассказала, почему упала в обморок в Раде

Помощницу главы президентской фракции увезли из Верховной Рады в больницу. Врачи рекомендовали ей воздержаться от работы.

Помощница главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Алена Зель чувствует себя хорошо после потери сознания в кулуарах Верховной Рады. Об этом она написала в Facebook.

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"Даааа, не так я себе представляла свою минуту славы. Спасибо всем за беспокойство, со мной все хорошо, просто немножко устала", — подчеркнула она.

Пресс-секретарь президентской фракции Юлия Палийчук уточнила в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News, что у Зель понизилось давление.

Из медицинского пункта в парламенте девушку увезли в больницу. Врачи посоветовали ей не идти завтра на работу.

Глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий помогал Зель прийти в себя после обморока.

На своей странице в Facebook девушка отмечала, что работает помощником у народного депутата Украины с 26 октября 2019 года. Она изучает работу парламента в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Фокус ранее писал, как в сентябре 2018 года четыре студентки первого курса Николаевского университета имени В.А. Сухомлинского упали в обморок на линейке.