"Просто трошки втомилася": помічниця Арахамії розповіла, чому зомліла в Раді

Помічницю голови президентської фракції забрали з Верховної Ради в лікарню. Лікарі рекомендували їй утриматись від роботи.

Помічниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії Альона Зель почувається добре після втрати свідомості в кулуарах Верховної Ради. Про це вона написала у Facebook.

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"Таааак, не так я собі уявляла свою хвилину слави. Дякую всім за занепокоєння, зі мною все добре, просто трошки втомилася", — наголосила вона.

Прессекретарка президентської фракції Юлія Палійчук уточнила у коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News, що в Зель знизився тиск.

З медичного пункту в парламенті дівчину відвезли в лікарню. Лікарі порадили їй не йти завтра на роботу.

Голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький допомагав Зель прийти до тями після непритомності.

На своїй сторінці у Facebook дівчина зазначала, що працює помічницею у народного депутата України з 26 жовтня 2019 року. Вона вивчає роботу парламенту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Фокус раніше писав, як у вересні 2018 року чотири студентки першого курсу Миколаївського університету імені В. А. Сухомлинського зомліли на лінійці.