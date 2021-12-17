Рост экспорта и Крымская платформа: Кулеба назвал главные достижения Украины в этом году

Министр перечислил десять достижений ведомства, которых удалось добиться в этом году.

Украине удалось за этот год достичь ряда достижений в вопросе внешней политики, о чем заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook.

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Так, одним из важных пунктов в этом вопросе является внешнеполитическая стратегия, которая впервые появилась за все годы независимости Украины.

"Стратегия впервые структурировала нашу внешнюю политику, четко сбалансировала наши интересы и возможности и вывела нашу политику на новый уровень, сделала ее проактивной. Благодаря ей Украина встречает 2022 год с самыми сильными позициями за годы независимости", — сказал Кулеба.

Также, по словам министра, украинская столица набирает геополитический вес, что позволит "твердо стоять на ногах и смотреть на мир своими глазами", пишет ЕП.

Крымская платформа — еще одно важное достижение Киева. С ее помощью политика деоккупации полуострова вышла на новый уровень, несмотря на все попытки России противостоять этому.

Еще чиновник считает, что отношения Украина-США также стали лучше, о чем свидетельствует, в том числе, рост уровня американской поддержки.

Экспансия украинского экспорта также числится в ТОП-10 достижений Украины. Оказывается, нам удалось значительно расширить продажи украинских товаров на иностранных рынках.

"Более 200 украинских компаний (!) приступили к экспорту или открыли представительства за рубежом при содействии украинских посольств", — говорится в сообщении.

Удалось также в этом году укрепить украинское войско спецтехникой и вооружением. Речь идет, в том числе, о так называемых байрактарах — турецких ударных БПЛА.

Важным моментом также можно счесть создание в этом году Ассоциированного трио с Грузией и Молдовой, что свидетельствует об усилиях ведомства по евроинтеграции.

Седьмым пунктом достижений Украины стала деэскалация угроз безопасности весной с помощью дипломатических переговоров и сдерживание России в плане агрессии.

"Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи человек. В этом году мы провели две сверхсложные гуманитарные операции и еще раз доказали, что Украина своих не бросает, а также помогает партнерам. 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии спасены из Сектора Газы, почти тысяча из Афганистана. Мы освободили из плена за границей всего 37 украинцев. 6 моряков из пиратского плена. 5 украинских семей мы вернули из сирийских лагерей для беженцев", — говорится в сообщении министра.

Предпоследним пунктом достижений Украины в этом году стало сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе. Отмечается, что хотя осенью такие возможности ограничили, доступ к большинству европейских стран все же сохранился.

"Гордость за Украину, которую мы укрепляли в течение этого года – это совокупность всех упомянутых и других результатов. Мы провели саммит первых леди и джентельменов, найдя новый международный формат, привезли Конституцию Пылыпа Орлика впервые в Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении Скифского золота и внесении орнамента Орьнек в список ЮНЕСКО", — подытожил глава МИД.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба рассказал о положительных моментах для Украины, которых удалось достичь на саммите президента Владимира Зеленской с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.