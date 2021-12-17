Экономили на коммуналке: в Тернопольской области пенсионерка с сыном умерли от переохлаждения в доме

Соседи сообщили, что эти люди были неблагополучными — злоупотребляли алкоголем.

В Тернопольской области пожилая пенсионерка, которой 80 лет, умерла от переохлаждения вместе со своим 53-летним сыном. Об этом сообщила Нацполиция.

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Инцидент произошел в городе Кременец. К правоохранителям обратились соседи и сообщили о том, что бабушку не видели уже несколько дней, а в их доме постоянно горит свет.

Когда полиция приехала на место, то уже обнаружила трупы, которые пролежали в помещении 3-5 дней.

Люди, которые проживали недалеко от жертв переохлаждения, сообщили правоохранителям, что семья был неблагополучной. Мать и сын злоупотребляли спиртным и экономили на коммуналке, поэтому соседей и удивил тот факт, что у них круглосуточно был включен свет.

Следов насильственной смерти на телах не обнаружили. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в поселке Новая Ушица (Камьянец-Подольский район) пенсионерка потеряла сознание от переохлаждения — бабушка так же экономила на коммуналке.