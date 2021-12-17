Економили на комуналці: на Тернопільщині пенсіонерка із сином померли від переохолодження в будинку

Сусіди повідомили, що ці люди були неблагополучними – зловживали алкоголем.

На Тернопільщині літня пенсіонерка, якій 80 років, померла від переохолодження разом зі своїм 53-річним сином. Про це повідомила Нацполіція.

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Інцидент стався в місті Кременець. До правоохоронців звернулися сусіди та повідомили про те, що бабусю не бачили вже кілька днів, а в їхньому будинку постійно горить світло.

Коли поліція приїхала на місце, то вже виявила трупи, які пролежали в приміщенні 3-5 днів.

Люди, які проживали неподалік жертв переохолодження, повідомили правоохоронцям, що сім'я була неблагополучною. Мати та син зловживали спиртним і економили на комуналці, тому сусідів і здивував той факт, що в них цілодобово було увімкнено світло.

Сліди насильницької смерті на тілах не виявили. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області в селищі Нова Ушиця (Кам'янець-Подільський район) пенсіонерка знепритомніла від переохолодження — бабуся також економила на комуналці.