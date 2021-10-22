У Хмельницькій області пенсіонерка знепритомніла через низьку температуру в будинку

Сусіди запідозрили, що з жінкою щось не так, тому що у неї всю ніч горіло світло.

У Хмельницькій області в селищі Нова Ушиця (Кам'янець-Подільський район) пенсіонерка знепритомніла від переохолодження. Її виявили правоохоронці замкненою у своєму приватному будинку, повідомляє пресцентр місцевої поліції.

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На сполох забили сусіди 69-річної жінки, які запідозрили недобре. Справа в тому, що пенсіонерка збиралася йти на ринок, але з дому не вийшла. А те, що у неї було не погашене з вечора світло, підштовхнуло жителів поруч її навідати. Однак будинок був замкнений на ключ зсередини.

Потім сусіди подзвонили родичам бабусі і повідомили, що вона не відкриває двері. Близькі пенсіонерки також не змогли додзвонитися до неї і вирішили викликати поліцію.

Після приїзду правоохоронці відкрили будинок і виявили там жінку без свідомості. У неї були ознаки переохолодження, через що копи негайно викликали швидку допомогу і допомогли медикам її транспортувати.

Зараз жінку госпіталізували в лікарню, де їй надали необхідну допомогу.

Як відомо, в Україні з 1 квітня ціна на газ для населення в середньому склала від 8 грн за кубометр. Як запевняють у "Нафтогазі", тариф не буде рости до кінця квітня 2022 року.

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Фокус раніше писав, що в Закарпатській області від переохолодження померло місячне немовля, якого неповнолітня мати принесла в лікарню. Рятувати дитину було вже пізно. Проти жінки та її цивільного чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про невиконання батьківських обов'язків.

Також повідомлялося, що в Одесі біля одного з житлових будинків виявили тіло жінки, яка померла від переохолодження. Зовні загибла була схожа на особу без певного місця проживання.