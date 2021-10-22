В Хмельницкой области пенсионерка потеряла сознание из-за низкой температуры в доме

Соседи заподозрили, что с женщиной что-то не так, потому что у нее всю ночь горел свет.

В Хмельницкой области в поселке Новая Ушица (Камьянец-Подольский район) пенсионерка потеряла сознание от переохлаждения. Ее обнаружили правоохранители запертую в своем частном доме, сообщает пресс-центр местной полиции.

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Тревогу забили соседи 69-летней женщины, которые заподозрили неладное. Дело в том, что пенсионерка собиралась идти на рынок, но из дому не вышла. А то, что у нее был не погашен с вечера свет, подтолкнуло жителей рядом ее навестить. Однако дом был заперт на ключ изнутри.

Затем соседи позвонили родственникам бабушки и сообщили, что она не открывает дверь. Близкие пенсионерки также не смогли дозвониться к ней и решили вызвать полицию.

По приезду правоохранители открыли дом и обнаружили там женщину без сознания. У нее были признаки переохлаждения, из-за чего копы немедленно вызвали скорую помощь и помогли медикам ее транспортировать.

Сейчас женщину госпитализировали в больницу, где ей оказана необходимая помощь.

Как известно, в Украине с 1 апреля цена на газ для населения в среднем составила от 8 грн. за кубометр. Как уверяют в "Нафтогазе", тариф не будет расти до конца апреля 2022 года.

Уже на протяжении нескольких лет в связи с подорожанием голубого топлива большинство украинцев стараются экономить в отопительный период, из-за чего многие в населенных пунктах и селах перешли на дрова.

Фокус ранее писал, что в Закарпатской области от переохлаждения умер месячный младенец, которого несовершеннолетняя мать принесла в больницу. Спасать ребенка было уже поздно. Против женщины и ее гражданского мужа возбудили уголовное дело по статье о злостном невыполнении родительских обязанностей.

Также сообщалось, что в Одессе около одного из жилых домов обнаружили тело женщины, которая умерла от переохлаждения. Внешне погибшая походила на лицо без определенного места жительства.