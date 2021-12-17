Зростання експорту та Кримська платформа: Кулеба назвав головні здобутки України цього року

Міністр перерахував десять досягнень відомства, яких вдалося досягти цього року.

Україні вдалося за цей рік досягти низки досягнень щодо зовнішньої політики, про що заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у Facebook.

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Так, одним із важливих пунктів у цьому питанні є зовнішньополітична стратегія, яка вперше з'явилася за всі роки незалежності України.

"Стратегія вперше структурувала нашу зовнішню політику, чітко збалансувала наші інтереси і можливості та вивела нашу політику на новий рівень, зробила її проактивною. Завдяки їй Україна зустрічає 2022 рік із найсильнішими позиціями за роки незалежності", — сказав Кулеба.

Також, за словами міністра, українська столиця набирає геополітичної ваги, що дозволить "твердо стояти на ногах і дивитися на світ на власні очі", пише ЄП.

Кримська платформа — ще одне важливе досягнення Києва. З її допомогою політика деокупації півострова вийшла новий рівень, попри всі спроби Росії протистояти цьому.

Ще чиновник вважає, що відносини Україна-США також стали кращими, про що свідчить, зокрема, зростання рівня американської підтримки.

Експансія українського експорту також входить у ТОП-10 досягнень України. Виявляється, нам удалося значно розширити продажі українських товарів на іноземних ринках.

"Понад 200 українських компаній (!) розпочали експорт або відкрили представництва за кордоном за сприяння українських посольств", — йдеться в повідомленні.

Вдалося також цьогоріч зміцнити українське військо спецтехнікою та озброєнням. Йдеться, зокрема, про так звані байрактари — турецькі ударні БПЛА.

Важливим моментом також можна вважати створення цього року Асоційованого тріо з Грузією і Молдовою, що свідчить про зусилля відомства з євроінтеграції.

Сьомим пунктом досягнень України стала деескалація загроз безпеці навесні за допомогою дипломатичних переговорів та стримування Росії щодо агресії.

"Евакуація з Афганістану та Сектору Газа майже тисячі людей. Цьогоріч ми провели дві надскладні гуманітарні операції та ще раз довели, що Україна своїх не кидає, а також допомагає партнерам. 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії врятовані із Сектору Гази, майже тисяча з Афганістану. Ми звільнили з полону за кордоном лише 37 українців. 6 моряків із піратського полону. 5 українських сімей ми повернули із сирійських таборів для біженців", — йдеться у повідомленні міністра.

Передостаннім пунктом досягнень України цього року стало збереження можливостей для подорожей українців Європою. Зазначається, що хоча восени такі можливості обмежили, доступ до більшості європейських країн усе ж таки зберігся.

"Гордість за Україну, яку ми зміцнювали протягом цього року — це сукупність усіх згаданих та інших результатів. Ми провели саміт перших леді та джентельменів, знайшовши новий міжнародний формат, привезли Конституцію Пилипа Орлика вперше в Україну, захопили позиції лідерів у протидії дезінформації, забезпечили рішення про повернення Скіфського золота та внесення орнаменту Орьнек до списку ЮНЕСКО", — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба розповів про позитивні моменти для України, яких вдалося досягти на саміті президента Володимира Зеленського з головою НАТО Єнсом Столтенбергом.