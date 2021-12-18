В МИД Латвии ответили, почему Украину не берут в ЕС
На сегодня Евросоюз формируют 27 государств.
Замминистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс назвал истинную причину, по которой Евросоюз не принимает пока Украину, пишет Liga.net.
По его словам, в Евросоюзе на сегодня есть усталость от расширения блока, вот почему Украина остается вне ЕС.
"Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения", — ответил он на вопрос о возможном членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.
В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслужила на членство в ЕС и НАТО, и уже не может чувствовать себя в Союзе и Альянсе, как в гостях.
Как известно, Евросоюз готовится к официальному принятию в свои ряды Северной Македонии и Албании. Об этом журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter. По его словам, уже "есть выводы по расширению Евросоюза в отличие от прошлого года", а в хештегах он упомянул Северную Македонию и Албанию.
Отметим, что нынешняя власть надеется на принятия Украины в ЕС в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам чиновника, это станет возможным благодаря внедрению эффективных реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.