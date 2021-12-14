Власти ЕС приняли решение о расширении блока, — СМИ

В состав Европейского союза в скором времени войдут Северная Македония и Албания.

Власти Европейского Союза достигли консенсуса о расширении состава блока. Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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По словам корреспондента, в состав Евросоюза в скором времени войдут Северная Македония и Албания.

В своей публикации Рикард Йозвяк сделал отсылку к "белому дыму" — традиции Ватикана, которая означает о принятии коллегиального решения об избрании нового Папы Римского.

"Белый дым! У нас есть выводы по расширению Евросоюза — в отличие от прошлого года!", — написал журналист "Радио Свобода", а также добавил в твит хэштеги "Северная Македония" и "Албания".

Публикация официального решения Евросоюза о расширении блока за счет Северной Македонии и Албании ожидается в ближайшее время.

[ + – ] Северная Македония и Албания станут членами Евросоюза

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина планирует стать членом Евросоюза через 5-10 лет. По словам главы Кабмина, успешное проведение реформ позволит ускорить процесс интеграции Киева в ЕС.

В октябре президент Владимир Зеленский призывал ЕС предоставить Украине европейскую перспективу. Глава государства предупредил, что ожидает от Евросоюза смелости и дальновидности в вопросе расширения ЕС за счет Украины, а предоставление европейской перспективы президент назвал логическим шагом.

Также Фокус в своем материале подводил итоги саммита Украина-ЕС и рассказывал, какие важные документы были подписаны в Киеве.