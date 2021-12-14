Влада ЄС ухвалила рішення про розширення блоку, — ЗМІ

До складу Європейського союзу незабаром увійдуть Північна Македонія та Албанія.

Влада Європейського Союзу досягла консенсусу про розширення складу блоку. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

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За словами кореспондента, до складу Євросоюзу незабаром увійдуть Північна Македонія та Албанія.

У своїй публікації Рікард Юзвяк зробив відсилку на "білий дим" — традицію Ватикану, яка означає про ухвалення колегіального рішення про обрання нового Папи Римського.

"Білий дим! У нас є висновки щодо розширення Євросоюзу — на відміну від минулого року!" — написав журналіст "Радіо Свобода", а також додав у твіт хештеги "Північна Македонія" та "Албанія".

Публікація офіційного рішення Євросоюзу щодо розширення блоку за рахунок Північної Македонії та Албанії очікується найближчим часом.

[ + – ] Північна Македонія та Албанія стануть членами Євросоюзу

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує стати членом Євросоюзу за 5-10 років. За словами голови Кабміну, успішне проведення реформ дозволить прискорити процес інтеграції Києва до ЄС.

У жовтні президент Володимир Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу. Глава держави попередив, що очікує від Євросоюзу сміливості та далекоглядності в питанні розширення ЄС за рахунок України, а надання європейської перспективи президент назвав логічним кроком.

Також Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки саміту Україна-ЄС і розповідав, які важливі документи були підписані в Києві.