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Влада ЄС ухвалила рішення про розширення блоку, — ЗМІ

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Євросоюз
Албанія та Північна Македонія стануть членами ЄС

До складу Європейського союзу незабаром увійдуть Північна Македонія та Албанія.

Влада Європейського Союзу досягла консенсусу про розширення складу блоку. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

За словами кореспондента, до складу Євросоюзу незабаром увійдуть Північна Македонія та Албанія.

У своїй публікації Рікард Юзвяк зробив відсилку на "білий дим" — традицію Ватикану, яка означає про ухвалення колегіального рішення про обрання нового Папи Римського.

"Білий дим! У нас є висновки щодо розширення Євросоюзу — на відміну від минулого року!" — написав журналіст "Радіо Свобода", а також додав у твіт хештеги "Північна Македонія" та "Албанія".

Публікація офіційного рішення Євросоюзу щодо розширення блоку за рахунок Північної Македонії та Албанії очікується найближчим часом.

Північна Македонія та Албанія стануть членами Євросоюзу

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує стати членом Євросоюзу за 5-10 років. За словами голови Кабміну, успішне проведення реформ дозволить прискорити процес інтеграції Києва до ЄС.

У жовтні президент Володимир Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу. Глава держави попередив, що очікує від Євросоюзу сміливості та далекоглядності в питанні розширення ЄС за рахунок України, а надання європейської перспективи президент назвав логічним кроком.

Також Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки саміту Україна-ЄС і розповідав, які важливі документи були підписані в Києві.