Все по закону: Зеленский ответил на петицию об отмене "обязательной" вакцинации и карантина

В петиции требовали "полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о полной отмене карантина и "добровольно-принудительной" вакцинации от коронавируса, которая появилась на сайте главы государства 27 сентября и набрала необходимое для рассмотрения количество голосов граждан.

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О чем говорилось в петиции?

Автором петиции выступил гражданин Ахрамейко Юрий.

"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения. Оставить только вакцинацию для желающих и только на платной основе", — говорится в обращении.

Также в петиции COVID-19 назвали "фейковой" болезнью, подписанты просят перестать вести коронавирусную статистику и не упоминать в новостях о болезни. Также требуют не тратить государственные деньги на борьбу с COVID-19, ведь это не средства президента, а налогоплательщиков.

"Сама болезнь — разновидность гриппа, пневмонии и реальные летальные случаи не превышают, как от обычного гриппа, но раздули на весь мир так, словно мы все превращаемся в зомби и спасет нас только маска и вакцина", — пишет автор петиции.

Также отмечается, что если Зеленский не ответит на обращение, то "миром руководит закулисная мафия, а не здравый смысл".

Ответ Зеленского

В ответе президента приводятся все нормы законодательства, регулирующие вакцинацию населения против инфекционных заболеваний и введение правительством карантина.

"Исключительно законами Украины определяются основы здравоохранения (пункт 6 части первой статьи 92 Конституции Украины). Основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан Украины не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, а и не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и прививаться (пункты "а" и "б" статьи 10)", — отмечается в ответе Зеленского.

Так, Законами Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (часть первая статьи 12) и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (часть первая статьи 27) предусмотрена обязательность профилактических прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Также этими законами допускается обязательная вакцинация работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению инфекционных болезней (часть вторая статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", часть вторая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения").

Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что временно, на период осуществления мер по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, с учетом эпидемической ситуации могут быть введены ограничительные противоэпидемические меры относительно физических лиц (пункт 23 раздела X "Заключительные положения").

В ответе Зеленского отмечается, что все противоэпидемические меры во время пандемии коронавируса в Украине осуществляются согласно закону. Также президент поблагодарил людей, которые поддержали петицию.

"Таким образом, общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины.

Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции. Берегите себя и своих родных", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский ответил на петицию "об ограничении права на въезд в Украину граждан страны-агрессора РФ", которая тоже набрала необходимое количество голосов.