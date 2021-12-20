Все за законом: Зеленський відповів на петицію про скасування "обов'язкової" вакцинації та карантину

В петиції вимагали "повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення".

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повне скасування карантину та "добровільно-примусової" вакцинації від коронавірусу, яка з’явилася на сайті глави держави 27 вересня і набрала необхідну для розгляду кількість голосів громадян.

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Про що йшлося в петиції

Автором антивакцинаторської петиції виступив громадянин Ахрамєйко Юрій.

"Ми вимагаємо повністю скасувати карантин, безглуздий масковий режим, та вакцинацію, яка вже стала примусовою для деяких верств населення. Залишити лише вакцинацію для бажаючих і тільки на платній основі", — йдеться в зверненні.

Також в петиції COVID-19 назвали "фейковою" хворобою, підписанти просять перестати вести коронавірусну статистику і не згадувати в новинах про хворобу. Також вимагають не витрачати державні гроші на боротьбу з COVID-19, адже це кошти не президента, а платників податків.

"Сама хвороба — різновид грипу, пневмонії та реальні летальні випадки не перевищують, як від звичайного грипу, але роздули на весь світ так, немов ми всі перетворюємося в зомбі і врятує нас тільки маска і вакцина", — пише автор петиції.

Також зазначається, що якщо Зеленський не відповість на звернення, то "світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд".

Відповідь Зеленського

У відповіді президента наводяться всі норми законодавства, які регулюють вакцинацію населення проти інфекційних хвороб і запровадження урядом карантину.

"Виключно законами України визначаються основи охорони здоров’я (пункт 6 частини першої статті 92 Конституції України). Основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено обов’язок громадян України не лише піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян, а також у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення (пункти "а" та "б" статті 10)", — зазначається у відповіді Зеленського.

Так, Законами України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (частина перша статті 12) та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (частина перша статті 27) передбачена обов’язковість профілактичних щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору.

Також цими законами допускається обов’язкове щеплення працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб (частина друга статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", частина друга статті 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення").

А Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що тимчасово, на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, з урахуванням епідемічної ситуації можуть бути запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи щодо фізичних осіб (пункт 23 розділу X "Прикінцеві положення").

У відповіді Зеленського наголошується, що всі протиепідемічні заходи під час пандемії коронавірусу в Україні здійснюються відповідно до закону. Також президент подякував людям, які підтримали петицію.

"Таким чином суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовано законодавством України.

Дякую всім, хто долучився до цієї петиції. Бережіть себе та своїх рідних", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на петицію "про обмеження права на в'їзд в Україну громадян країни-агресора РФ", яка теж набрала необхідну кількість голосів.