Мирослава Гонгадзе возвращается работать в Украину

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе заявила, что возвращается в Украину, чтобы руководить "Голосом Америки" в Восточной Европе.

20 декабря журналистка Мирослава Гонгадзе сообщила на своей странице в Facebook, что возвращается в Украину, спустя 20 лет жизни в США. Согласно сообщению, она будет развивать вещание "Голоса Америки" в регионе для глобальной англоязычной службы.

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На сайте "Голоса Америки" пишут, что Гонгадзе будет первым руководителем в Восточной Европе, а создание новой должности для нее "расширит вещание в регионе, который страдает от гибридной войны и дезинформации". Она будет информировать об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и о влиянии России и Китая в регионе.

Мирослава Гонгадзе должна переехать в Киев в 2022 году.

Гонгадзе – уроженка Тернопольской области. В 1995 году вышла замуж за Георгия Гонгадзе и вместе с мужем работала в журналистике. В 2000 году ее мужа похитили и убили. После смерти Георгия, Мирослава вместе с двумя дочерями получила политическое убежище в США, где продолжила работать журналистом. В "Голосе Америки" работает с 2004 года.

Как ранее сообщал Фокус, Верховный суд окончательно утвердил пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство Георгия Гонгадзе.

Также Фокус писал, что с 2007 года к годовщине исчезновения Гонгадзе установлен День памяти украинских журналистов.