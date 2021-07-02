Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненный приговор Пукачу
Обжалование приговора за убийство, совершенное в 2000-м, длилось с 2013 года. При этом суд так и не установил его заказчиков.
Верховный суд Украины утвердил пожизненное тюремное заключение экс-сотруднику милиции Алексею Пукачу, который был приговорен к этому наказанию за убийство Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает издание "Украинская правда", основателем которого был журналист.
Эту информацию представителям СМИ предоставила адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко. По ее словам, жалобы на приговор подали сам Пукач и представители второго потерпевшего в деле — Алексея Подольского, журналиста и активиста. Если бывший сотрудник милиции просил смягчить ему наказание, то адвокаты Подольского просили отправить дело на новое рассмотрение.
Суд им в этих требованиях отказал.
Следует напомнить, что Пукачу, который возглавлял департамент наружного наблюдения Министерства внутренних дел, дали пожизненный приговор еще в 2013 году, с тех пор он обжаловался. Суд установил, что в 2000 году он руководил группой милиционеров, которые похитили и убили Гонгадзе.
Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Уже в ноябре правоохранители нашли в лесу в Киевской области обезглавленный труп, который, как выяснили эксперты, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который мог принадлежать Гонгадзе. Останки похоронили 22 марта 2016 года в Киеве.
В 2000 году были обнародованы "пленки Мельниченко", которые привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы указывали на причастность второго президента и прочих чиновников и политиков к убийству Гонгадзе.
Напомним также, что Генеральная прокуратура установила, что заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе был бывший министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко. Уголовное дело по заказчику убийства закрыто в связи с его смертью.