Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненный приговор Пукачу

Обжалование приговора за убийство, совершенное в 2000-м, длилось с 2013 года. При этом суд так и не установил его заказчиков.

Верховный суд Украины утвердил пожизненное тюремное заключение экс-сотруднику милиции Алексею Пукачу, который был приговорен к этому наказанию за убийство Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает издание "Украинская правда", основателем которого был журналист.

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Эту информацию представителям СМИ предоставила адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко. По ее словам, жалобы на приговор подали сам Пукач и представители второго потерпевшего в деле — Алексея Подольского, журналиста и активиста. Если бывший сотрудник милиции просил смягчить ему наказание, то адвокаты Подольского просили отправить дело на новое рассмотрение.

Суд им в этих требованиях отказал.

Следует напомнить, что Пукачу, который возглавлял департамент наружного наблюдения Министерства внутренних дел, дали пожизненный приговор еще в 2013 году, с тех пор он обжаловался. Суд установил, что в 2000 году он руководил группой милиционеров, которые похитили и убили Гонгадзе.

Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Уже в ноябре правоохранители нашли в лесу в Киевской области обезглавленный труп, который, как выяснили эксперты, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который мог принадлежать Гонгадзе. Останки похоронили 22 марта 2016 года в Киеве.

В 2000 году были обнародованы "пленки Мельниченко", которые привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы указывали на причастность второго президента и прочих чиновников и политиков к убийству Гонгадзе.

Напомним также, что Генеральная прокуратура установила, что заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе был бывший министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко. Уголовное дело по заказчику убийства закрыто в связи с его смертью.