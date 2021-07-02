Убивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив довічний вирок Пукачу

Оскарження вироку за вбивство, скоєне у 2000-му, тривало з 2013 року. При цьому суд так і не встановив його замовників.

Верховний суд України затвердив довічне тюремне ув'язнення ексспівробітнику міліції Олексію Пукачу, який був засуджений до цього покарання за вбивство Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє видання "Українська правда", засновником якого був журналіст.

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Цю інформацію представникам ЗМІ надала адвокат сім'ї Гонгадзе Валентина Теличенко. За її словами, скарги на вирок подали сам Пукач і представники другого потерпілого в справі — Олексія Подольського, журналіста та активіста. Якщо колишній співробітник міліції просив пом'якшити йому покарання, то адвокати Подольського просили відправити справу на новий розгляд.

Суд їм у цих вимогах відмовив.

Варто нагадати, що Пукачу, який очолював департамент зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ, дали довічний вирок ще у 2013 році, з тих пір він оскаржується. Суд встановив, що у 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе.

Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Уже в листопаді правоохоронці знайшли в лісі в Київській області обезголовлений труп, який, як з'ясували експерти, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайшли останки черепа, який міг належати Гонгадзе. Останки поховали 22 березня 2016 року в Києві.

У 2000 році були оприлюднені "плівки Мельниченка", які призвели до "касетного скандалу". Записи з кабінету тодішнього президента України Леоніда Кучми вказували на причетність другого президента та інших чиновників і політиків до вбивства Гонгадзе.

Нагадаємо також, що Генеральна прокуратура встановила, що замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе був колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко. Кримінальну справу щодо замовників вбивства закрито у зв'язку з його смертю.