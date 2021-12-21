Мирослава Гонгадзе повертається працювати в Україну

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе заявила, що повертається в України, щоб керувати "Голосом Америки" у Східній Європі.

20 грудня журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила на своїй сторінці у Facebook, що повертається в Україну через 20 років життя в США. Згідно з повідомленням, вона розвиватиме мовлення "Голосу Америки" у регіоні для глобальної англомовної служби.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На сайті "Голосу Америки" пишуть, що Гонгадзе буде першим керівником у Східній Європі, а створення нової посади для неї "розширить мовлення в регіоні, який страждає від гібридної війни та дезінформації". Вона інформуватиме про агресивну тактику Кремля у Східній Європі та про вплив Росії та Китаю в регіоні.

Мирослава Гонгадзе має переїхати до Києва у 2022 році.

Гонгадзе – уродженка Тернопільщини. У 1995 році вийшла заміж за Георгія Гонгадзе і разом із чоловіком працювала у журналістиці. 2000 року її чоловіка викрали та вбили. Після смерті Георгія Мирослава разом із двома доньками отримала політичний притулок у США, де продовжила працювати журналістом. У "Голосі Америки" працює з 2004 року.

Як раніше повідомляв Фокус, Верховний суд остаточно ухвалив довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство Георгія Гонгадзе.

Також Фокус писав, що з 2007 року до роковин зникнення Ґонґадзе встановлено День пам'яті українських журналістів.