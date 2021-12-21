Зеленский поручил послам изменить внешнюю политику Украины: подробности

Украинская дипломатия должна стать яркой и динамичной, потому что Украина во многих вопросах сегодня вынуждена догонять.

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменение внешней политики Украины, а именно он подчеркнул четыре важных нюанса, которые должны учесть украинские дипломаты. Об этом глава государства заявил на открытии конференции украинских послов, передает УНИАН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новая реальность, в которой глобальные изменения происходят очень быстро, требует изменения философии и стиля внешней политики Украины, говорит гарант.

"С чрезмерно консервативной, а потому очень медленной, наша дипломатия должна стать яркой, динамичной, ведь сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять", — озвучил президент первый пункт, который должен учесть Киев.

По его словам, второй момент это креативность. Президент привел в пример Крымскую платформу, которую поддержали десятки государств, а также декларацию в поддержку европерспективы Украины — ее подписали на сегодня 7 стран.

Зеленский отметил, что Украина не должна ждать, что кто-то решит ее проблемы: пути выхода нужно искать внутри страны. И чтобы инициативы поддерживали за рубежом, нужен еще один пункт — амбициозность.

В целом результата, по его словам, можно добиться только тогда, когда Украина снимет из себя клише страны третьего мира и начнет воспринимать себя по-новому. Президент подчеркнул, что в первую очередь Украина нужна Европе, а не наоборот; мы являемся достойным партнером и поддержка страны должна иметь гораздо большие масштабы, особенно это касается экономики.

"Он (результат. — Ред.) измеряется не количеством заявлений о той или иной поддержке нашего государства…, а конкретными объемами поддержки, конкретными проектами и инвестициями. Конкретика. Меньше политики, больше экономики…",- заявил Зеленский.

Напомним, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба назвал основные достижения Украины в 2021 году, среди которых — вышеупомянутая Крымская платформа.