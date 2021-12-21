Зеленський доручив послам змінити зовнішню політику України: подробиці

Українська дипломатія має стати яскравою та динамічною, бо Україна у багатьох питаннях сьогодні змушена наздоганяти.

Президент Володимир Зеленський анонсував зміну зовнішньої політики України, а саме він наголосив на чотирьох важливих нюансах, які мають врахувати українські дипломати. Про це глава держави заявив на відкритті конференції українських послів, передає УНІАН.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нова реальність, у якій глобальні зміни відбуваються дуже швидко, потребує зміни філософії та стилю зовнішньої політики України, каже гарант.

"З надмірно консервативної, а тому дуже повільної, наша дипломатія має стати яскравою, динамічною, адже зараз у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти", — озвучив президент перший пункт, який має врахувати Київ.

За його словами, другий момент – це креативність. Президент назвав як приклад Кримську платформу, яку підтримали десятки держав, а також декларацію на підтримку європерспективи України — її підписали сьогодні 7 країн.

Зеленський зазначив, що Україна не має чекати, що хтось вирішить її проблеми: шляхи виходу треба шукати всередині країни. І щоб ініціативи підтримували за кордоном, потрібен ще один пункт — амбітність.

Загалом результату, за його словами, можна досягти лише тоді, коли Україна зніме з себе кліше країни третього світу та почне сприймати себе по-новому. Президент наголосив, що насамперед Україна потрібна Європі, а не навпаки; ми є гідним партнером і підтримка країни має мати значно більші масштаби, особливо це стосується економіки.

"Він (результат. — Ред.) вимірюється не кількістю заяв про ту чи іншу підтримку нашої держави…, а конкретними обсягами підтримки, конкретними проєктами та інвестиціями. Конкретика. Менше політики, більше економіки…", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба назвав основні досягнення України у 2021 році, серед яких — вищезгадана Кримська платформа.