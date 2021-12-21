Более 300 нардепов проголосуют за возврат к мажоритарной избирательной системе – Арахамия

По мнению главы парламентской фракции "Слуга Народа", нынешний избирательный кодекс содержит в себе мажоритарнyю систему, которая увеличивает избирательные округа почти в 10 раз.

Возврат к мажоритарной избирательной системе поддержит более 300 народных депутатов. Об этом сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на итоговой пресс-конференции этой политсилы, которую транслировали в Facebook.

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"Почему я спрогнозировал 300 голосов? Потому что количество нардепов с которыми я общался, все почти говорят, что существующий избирательный кодекс содержит в себе мажоритарку, в которой округа увеличены от 6 до 10 раз", — заявил Давид Арахамия.

Cейчас избирательная система в Украине несбалансирована, поскольку пропадает представительство на местах, уверен Арахамия.

"А мы двигаемся к децентрализации, чтобы общины на местах могли достучаться до Киева. Местные бюджеты — это хорошо, но есть инфраструктурные субвенции, центральные субвенции и много программ финансируемых из центра. Кто будет адвокатом этого процесса, неизвестно", – резюмировал Арахамия.

Напомним, что на местных выборах 2020 года часто меняли фамилии технических кандидатов на фамилии оппонентов для оттягивания голосов их избирателей.

Проект Избирательного кодекса Украины Верховная Рада приняла 11 июля 2019 года. 13 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский наложил вето на кодекс и отправил его в уже новый созыв парламента на доработку. 19 декабря этого же года Рада проголосовала за Избирательный кодекс с поправками президента.