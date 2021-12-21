Понад 300 нардепів проголосують за повернення до мажоритарної виборчої системи – Арахамія

На думку голови парламентської фракції "Слуга Народу", нинішній виборчий кодекс містить у собі мажоритарну систему, яка збільшує виборчі округи майже вдесятеро.

Повернення до мажоритарної виборчої системи підтримає понад 300 народних депутатів. Про це сказав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на підсумковій пресконференції цієї політсили, яку транслювали у Facebook.

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"Чому я спрогнозував 300 голосів? Тому що кількість нардепів з якими я спілкувався, всі майже кажуть, що існуючий виборчий кодекс містить у собі мажоритарку, в якій округи збільшено від 6 до 10 разів", пояснив політик.

Наразі виборча система в Україні незбалансована, бо пропадає представництво на місцях, упевнений Арахамія.

"А ми рухаємося до децентралізації, щоб громади на місцях могли достукатися до Києва. Місцеві бюджети — це добре, але є інфраструктурні субвенції, центральні субвенції та багато програм, які фінансуються із центру. Хто буде адвокатом цього процесу, невідомо", – резюмував він.

Нагадаємо, що на місцевих виборах 2020 року часто змінювали прізвища технічних кандидатів на прізвища опонентів для відтягування голосів їхніх виборців.

Проект Виборчого кодексу України Верховна Рада ухвалила 11 липня 2019 року. 13 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський наклав вето на кодекс і відправив його до вже нового скликання парламенту на доопрацювання. 19 грудня цього ж року Рада проголосувала за Виборчий кодекс із поправками президента.