ВАКС второй раз арестовал экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета, который живет в Израиле

Более полугода Александр Дубилет находится в международном розыске за вывод из "ПриватБанка" 8,3 миллиарда гривен.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 22 декабря второй раз арестовал бывшего главу правления ПриватБанка. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Издания "Зеркало недели" и LB.ua пишут, что речь идет об Александре Дубилете, который проживает в Израиле.

Судья ВАКС выбрал бывшему главе "ПриватБанка" меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение об аресте Дубилета вынесли без его участия, потому что уже более полугода он находится в международном розыске, отметили в НАБУ.

Следствие подозревает Дубилета в растрате денег "ПриватБанка" на сумму более 136 млн гривен на схеме страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой "ПриватБанк" потерял 314,9 миллионов долларов.

"По двум эпизодам речь идет о 8,3 миллиардах гривен, выведенных по мошенническим схемам. Следствие отрабатывает другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления", – заключили в антикоррупционном бюро.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) уточнила, что в декабре 2016 года за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, Дубилет и другие лица по фиктивным документам выплатили более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с этим банком.

Напомним, что апелляционная палата ВАКС 20 июля этого года отменила арест Дубилета. Тогда решение обжаловали его адвокаты Сергей Бойко и Денис Бугай.

САП 24 июня 2021 года просила Интерпол объявить в розыск экс- главу правления "ПриватБанка".

Дубилет публиковал заявление, в котором доказывал законность оснований для проживания в Израиле. Как утверждал бывший глава правдения банка, он не мог вернуться в Украину из-за запрета правительства Израиля в связи с военными действиями и карантином.