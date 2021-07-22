Суд отменил заочный арест экс-главы Приватбанка Александра Дубилета

Экс-руководитель был арестован по делу о выводе из банка 8,2 млрд грн. Сейчас он находится в Израиле, гражданином которого является.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 20 июля частично удовлетворила жалобу защитников экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета.

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Палата отменила постановление ВАКС от 2 июля, согласно которому Дубилета заочно арестовали. Дело должно быть снова рассмотрено следственным судьей в суде первой инстанции. Жалобу подавали адвокаты Дубилета, Сергей Бойко и Денис Бугай.

Дубилет в настоящее время находится в розыске.

Напомним, 26 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск Дубилета. Его подозревают в причастности к выводу из банка 8,2 млрд грн перед его национализацией в конце 2016 года.

19 мая Дубилет сообщил, что находится в Израиле и готов выполнять все процессуальные обязательства, связанные с расследованием растраты средств Приватбанка.

25 мая адвокат Дубилета сообщил, что его клиент является гражданином Израиля. Так как Дубилет находится за границей, его объявили в международный розыск.

24 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Интерпол с просьбой объявить в розыск Дубилета.

2 июля Дубилета заочно арестовали по делу о 8,2 млрд грн. Через несколько дней он подал иск в ОАСК с требованием остановить свой розыск.

По делу Приватбанка в феврале также арестовали бывшего топ-менеджера банка Владимира Яценко. Его подозревают причастности к растрате 136 млн грн. По этому делу подозревают и Дубилета.