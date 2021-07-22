Суд скасував заочний арешт ексглави Приватбанку Олександра Дубілета

Екскерівник був заарештований у справі про виведення з банку 8,2 млрд грн. Зараз він знаходиться в Ізраїлі, громадянином якого є.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 20 липня частково задовольнила скаргу захисників ексглави правління Приватбанку Олександра Дубілета.

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Палата скасувала постанову ВАКС від 2 липня, згідно з якою Дубілета заочно заарештували. Справа повинна бути знову розглянута слідчим суддею в суді першої інстанції. Скаргу подавали адвокати Дубілета, Сергій Бойко та Денис Бугай.

Дубілет наразі знаходиться в розшуку.

Нагадаємо, 26 березня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Дубілета. Його підозрюють в причетності до виведення з банку 8,2 млрд грн перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.

19 травня Дубілет повідомив, що перебуває в Ізраїлі та готовий виконувати всі процесуальні зобовʼязання, повʼязані з розслідуванням розтрати коштів Приватбанку.

25 травня адвокат Дубілета повідомив, що його клієнт є громадянином Ізраїлю. Оскільки Дубілет знаходиться за кордоном, його оголосили в міжнародний розшук.

24 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася в Інтерпол із проханням оголосити в розшук Дубілета.

2 липня Дубілета заочно заарештували у справі про 8,2 млрд грн. Через кілька днів він подав позов в ОАСК із вимогою зупинити свій розшук.

У справі Приватбанку в лютому також заарештували колишнього топменеджера банку Володимира Яценка. Його підозрюють у причетності до розтрати 136 млн грн. У цій справі підозрюють і Дубілета.