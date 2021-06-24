Справа Приватбанку: Інтерпол попросили оголосити в розшук Олександра Дубілета

У травні Дубілет повідомляв, що знаходиться на законних підставах в Ізраїлі і від слідства не ховається.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася в Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол) із проханням оголосити в розшук колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета.

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Подробиці звернення до САП не розкрили, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, в середині травня Олександр Дубілет, якого НАБУ в березні 2021 року оголосило в розшук, повідомив, що від слідства не ховається, а правоохоронці обізнані про його місцезнаходження. Він зазначив, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ. Але відразу поінформував НАБУ та САП про свою ізраїльську адресу, надав дані своїх адвокатів і заявив про свою готовність виконувати процесуальні обовʼязки.

Дубілет був головою правління Приватбанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його в причетності до виведення 8,2 млрд грн із банку перед його націоналізацією. Також він є підозрюваним за ще одним епізодом про виведення з Приватбанку 136 млн грн. Усього до кримінальної відповідальності за обома епізодами притягнуті пʼять осіб.