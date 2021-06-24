Дело Приватбанка: Интерпол попросили объявить в розыск Александра Дубилета

В мае Дубилет сообщал, что находится на законных основаниях в Израиле и от следствия не скрывается.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с просьбой объявить в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета.

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Подробности обращения в САП не раскрыли, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, в середине мая Александр Дубилет, которого НАБУ в марте 2021 года объявило в розыск, сообщил, что от следствия не скрывается, а правоохранители осведомлены о его местонахождении. Он отметил, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске из СМИ. Но сразу проинформировал НАБУ и САП о своем израильском адресе, предоставил данные своих адвокатов и заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности.

Дубилет был главой правления Приватбанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд грн из банка перед его национализацией. Также он является подозреваемым по еще одному эпизоду о выводе из Приватбанка 136 млн грн. Всего к уголовной ответственности по обоим эпизодам привлечены пять человек.