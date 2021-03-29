Экс-председателя правления "ПриватБанка" Дубилета объявило в розыск НАБУ, – СМИ

Как утверждают следователи, он с двумя подчиненными причастны к растрате 8 миллиардов гривен перед национализацией банка.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета в розыск. Как сообщает "Укринформ", об этом в понедельник, 29 марта, заявил исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", – заявил Грищук.

Дубилета, его заместителя и руководителя межбанковских операций подозревают в причастности к растрате более 8 миллиардов гривен банка перед его национализацией в конце 2016 года.

О подозрении трем топ-чиновникам стало известно в феврале текущего года. Его подписала лично генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Одного из бывших чиновников – экс-заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко – удалось задержать 22 февраля, когда он вылетел из Днепра в направлении Вены.

"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбе, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", – сообщили в НАБУ.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох тогда же заявлял, что остальные подозреваемые уже находятся за границей.

Помимо этого, Дубилет и два топ-чиновника банка подозреваются в растрате чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен. Следствие предполагает, что накануне признания банка неплатежеспособным в декабре 2016 года Дубилет направил в банковское учреждение в одной из стран Евросоюза письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств "ПриватБанка", которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

Следователи считают, что чиновники банка подделали документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.