Екс-голову правління "ПриватБанку" Дубілета оголосило в розшук НАБУ, — ЗМІ

Як стверджують слідчі, він з двома підлеглими причетні до розтрати 8 мільярдів гривень перед націоналізацією банку.

Національне антикорупційне бюро України оголосило колишнього голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета в розшук. Як повідомляє "Укрінформ", про це в понеділок, 29 березня, заявив в. о. керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета в розшук", — заявив Грищук.

Дубілета, його заступника і керівника міжбанківських операцій підозрюють у причетності до розтрати понад 8 мільярдів гривень банку перед його націоналізацією в кінці 2016 року.

Про підозру трьом топ-чиновникам стало відомо в лютому поточного року. Його підписала особисто генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Одного з колишніх чиновників — екс-заступника голови правління "ПриватБанку" Володимира Яценка — вдалося затримати 22 лютого, коли він вилетів з Дніпра в напрямку Відня.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочали проведення невідкладних слідчих дій", — повідомили в НАБУ.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморох тоді ж заявляв, що інші підозрювані вже за кордоном.

Крім цього, Дубілет і два топ-чиновники банку підозрюються в розтраті чужого майна на суму 136 мільйонів гривень. Слідство припускає, що напередодні визнання банку неплатоспроможним у грудні 2016 року Дубілет направив до банківської установи в одній з країн Євросоюзу листи з проханням погасити заборгованість двох великих агропідприємств за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів "ПриватБанку", які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

Слідчі вважають, що чиновники банку підробили документи, внесли несанкціоновані зміни в баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, щоб потім приховати цей злочин.