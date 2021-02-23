НАБУ сообщила о подозрении трем экс-чиновникам ПриватБанка (видео)

Один из них находится в СИЗО, двое других фигурантов дела выехали за рубеж.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох рассказал о подозрениях трем экс-чиновникам ПриватБанка.

Об этом передает Обозреватель.

"На данное время в одном из эпизодов расследуемой преступной деятельности детективами НАБУ собрано достаточно, по мнению стороны обвинения, доказательств для подозрения в совершении преступлений, в связи с чем с прокурором согласовано сообщение о подозрении трем лицам о растрате денежных средств ПриватБанком в особо крупных размерах. Сообщение о подозрение подписано лично генеральным прокурором", – сказал Скоморох.

По его словам, лишь одного из трех бывших топ-менеджеров ПриватБанка удалось задержать благодаря оперативной информации. Экс-заместитель председателя правления банка Владимир Яценко накануне попытался убежать в Европу, но был задержан и сейчас находится в СИЗО.

Другие же фигуранты дела, по словам детектива, уже находятся за рубежом.

"Сообщили о подозрении трем фигурантам по делу ПриватБанка – бывшему председателю правления, первому из заместителей и главе одного из структурных подразделений. Удалось задержать одного, другие уже за границей", – сказал Скоморох.

Он добавил, что НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемых в Украину.

"Другим фигурантам дела направлены подозрения в установленном законом порядке. Будем добиваться экстрадиции обоих в Украину", – подчеркнул Скоморох.

Отметим, имена этих экс-руководителей банка не называются, но известно, что главой банка в этот период был Александр Дубилет.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года подозреваемые, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, а они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали "преступный план растраты денежных средств финучреждения". Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны в пользу связанного с банком юрлица по депозитным договорам. При этом выплата такой комиссии самими договорам или дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась.

Для придания этим операциям вида законных были составлены поддельные документы. Следствие считает, что подозреваемые нанесли банку убытки в сумме 136 млн грн.

Напомним, 21 июля Приватбанк подал в суд иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в штате Делавэр. В нем утверждается, что оба бывших владельца банка отмыли 660 млн долларов через группу компаний Optima в США, а также еще 100 млн долларов через другие американские компании. Теперь банк требует возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.