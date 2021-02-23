НАБУ повідомило про підозру трьом екс-чиновникам ПриватБанку (відео)

Один з них перебуває в СІЗО, двоє інших фігурантів справи виїхали за кордон.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморох розповів про підозри трьом екс-чиновникам ПриватБанку.

Про це передає Обозреватель.

"Наразі розслідується злочинна діяльність детективами НАБУ, зібрано достатньо, на думку сторони звинувачення, доказів для підозри в скоєнні злочинів, у звʼязку з чим з прокурором погоджено повідомлення про підозру трьом особам про розтрату грошових коштів ПриватБанком в особливо великих розмірах. Повідомлення про підозру підписано особисто генеральним прокурором", — сказав Скоморох.

За його словами, лише одного з трьох колишніх топ-менеджерів ПриватБанку вдалося затримати завдяки оперативній інформації. Екс-заступник голови правління банку Володимир Яценко напередодні спробував втекти в Європу, але був затриманий і наразі перебуває в СІЗО.

Інші ж фігуранти справи, за словами детектива, уже за кордоном.

"Повідомили про підозру трьом фігурантам у справі ПриватБанку — колишньому голові правління, першому із заступників та голові одного із структурних підрозділів. Вдалося затримати одного, інші вже за кордоном", — сказав Скоморох.

Він додав, що НАБУ буде домагатися екстрадиції підозрюваних в Україну.

"Іншим фігурантам справи спрямовані підозри в установленому законом порядку. Будемо домагатися екстрадиції обох в Україні", — підкреслив Скоморох.

Зазначимо, що імена цих екс-керівників банку не називаються, але відомо, що головою банку в цей період був Олександр Дубілет.

Слідством встановлено, що в грудні 2016 року підозрювані, усвідомлюючи, що Приватбанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним і перейде під контроль держави, а вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували і реалізували "злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови". Він полягав у протиправному нарахуванні та виплаті додаткової винагороди — індексованої комісії у звʼязку з ростом курсу гривні на користь повʼязаної з банком юрособи за депозитними договорами. При цьому виплата такої комісії самими договорами або додатковими угодами до них не передбачалася.

Для додання цим операціям законного вигляду були складені підроблені документи. Слідство вважає, що підозрювані завдали банку збитків у сумі 136 млн грн.

Нагадаємо: 21 липня Приватбанк подав до суду позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в штаті Делавер. У ньому стверджується, що обидва колишніх власники банку "відмили" 660 млн доларів через групу компаній Optima в США, а також ще 100 млн доларів через інші американські компанії. Тепер банк вимагає відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.