Арахамия не признался, чей самолет привез его в Николаев на форум "Слуги народа" (фото)

По информации СМИ, бизнес-джет принадлежит предпринимателю Юрию Калюжному, а стоимость его аренды начинается от 5 тысяч евро.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прилетел в Николаев для участия в партийном форуме на частном самолете. Но кто является владельцем и сколько стоит перелет бизнес-джета народный депутат не смог сообщить. В комментарии журналистам издания "Шиповник" Арахамия сказал, что такими вопросами занимается его помощник.

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Известно, что 22 декабря Арахамия прибыл в Николаев, где участвовал в заседании областной организации "Слуга народа", после чего народный депутат был приглашен на новогодний корпоратив в ночной клуб "Ushuaia", который принадлежит губернатору Николаевской области Виталию Киму. По словам журналистов, на эти значимые мероприятия нардеп прилетел на самолете Cessna 525A CitationJet CJ2 с бортовым номером N125BJ, который вылетел из аэропорта "Жуляны" в 10:59 и приземлился в Николаеве в 11:44.

Как сообщает "Обозреватель", владельцем самолета является предприниматель Юрий Калюжный, который владеет группой компаний "Техноторг", занимающихся производством и оптовой торговлей сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники и запчастями к ней. По информации СМИ, что стоимость аренды бизнес-джета составляет около 5 тысяч евро и выше. Но, как следует из комментария нардепа, он об этом ничего не знает.

"Кто заплатил за это – нужно спрашивать у моего помощника. Это он занимается. Я прилетел самолетом, — сообщил журналистам Арахамия.

[ + – ] Самолет Cessna 525A CitationJet CJ2 на котором прилетел Арахамия

В случае, если выяснится, что Арахамия официально не оплатил свой перелет и не задекларировал его как большие траты, это может быть поводом для начала расследования со стороны НАБУ. В то же время, если Калюжный предоставил свой самолет нардепу бесплатно, это может быть расценено как неправомерное получение выгоды парламентарием.

Напомним, что руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что в свое время был вынужден давать взятки столичным чиновникам. Депутат сказал, что "прекрасно понимает, как эта система работает".

Также Арахамия посоветовал украинским политикам на новый год отдыхать на "народных курортах" — в Египте и Турции. А вот Буковель в этот список не попал, поскольку нардеп считает, что там слишком высокие цены.