Арахамія не зізнався, чий літак привіз його до Миколаєва на форум "Слуги народу" (фото)

За інформацією ЗМІ, бізнес-джет належить підприємцю Юрію Калюжному, а вартість його оренди стартує від 5 тисяч євро.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прилетів до Миколаєва для участі в партійному форумі на приватному літаку. Але хто є власником і скільки коштує переліт бізнес-джету, народний депутат не зміг повідомити. У коментарі журналістам видання "Шипшина" Арахамія сказав, що такими питаннями займається його помічник.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відомо, що 22 грудня Арахамія прибув до Миколаєва, де брав участь у засіданні обласної організації "Слуга народу", після чого народного депутата було запрошено на новорічний корпоратив до нічного клубу "Ushuaia", який належить губернатору Миколаївської області Віталію Кіму. За словами журналістів, на ці значні заходи нардеп прилетів літаком Cessna 525A CitationJet CJ2 з бортовим номером N125BJ, який вилетів з аеропорту "Жуляни" о 10:59 і приземлився в Миколаєві об 11:44.

Як повідомляє "Обозреватель", власником літака є підприємець Юрій Калюжний, який володіє групою компаній "Техноторг", які займаються виробництвом та гуртовою торгівлею сільськогосподарської та лісогосподарської техніки та запчастинами до неї. За інформацією ЗМІ, вартість оренди бізнес-джету становить близько 5 тисяч євро і вище. Але, як випливає з коментаря нардепа, він про це нічого не знає.

"Хто заплатив за це – треба питати в мого помічника. Це він займається. Я прилетів літаком", — повідомив журналістам Арахамія.

[ + – ] Літак Cessna 525A CitationJet CJ2, на якому прилетів Арахамія

У випадку, якщо з'ясується, що Арахамія офіційно не сплатив за свій переліт і не задекларував його як великі витрати, це може бути приводом для початку розслідування з боку НАБУ. У той же час, якщо Калюжний надав свій літак нардепові безкоштовно, це може бути розцінено як неправомірне отримання вигоди парламентарієм.

Нагадаємо, що керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зізнався, що свого часу був змушений давати хабарі столичним чиновникам. Депутат сказав, що "прекрасно розуміє, як ця система працює".

Також Арахамія порадив українським політикам на новий рік відпочивати на "народних курортах" — у Єгипті та Туреччині. А ось Буковель до цього списку не потрапив, оскільки нардеп вважає, що там надто високі ціни.