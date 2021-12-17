"Народні курорти": Арахамія дав пораду нардепам, де відпочивати на Новий рік

Глава "слуг народу" в Раді вважає, що парламентаріям варто проводити свята в Єгипті та Туреччині.

Глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив нардепам відпочивати під час новорічних канікул на "народних курортах". Про це він сказав у коментарі Pavlovsky News.

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За словами політика, "народними" є курорти в Єгипті та Туреччині.

Арахамія нагадав про свою поїздку на Мальдіви за 80 доларів. Як стверджував політолог Андрій Смолій, голова президентської фракції нібито відпочивав у готелі Amary Havodes на острові Тінадхоо. Це один із найдорожчих готелів на Мальдівах.

Інші "слуги народу", за його словами, не потрапляли в такі скандали.

"Тому мені не треба рекомендувати, я скажу їм (нардепам) просто: проведіть Новий рік так, як ви його провели минулого року", — сказав він.

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Нагадаємо, що 17 грудня — останній день пленарних засідань Ради. Нардепів проводив на зимові канікули симфонічний оркестр. Знов під куполом Ради вони зберуться 25 січня.

Фокус раніше писав, скільки витрачають нардепи на життя. Так, голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький разом із дружиною витрачають до 125 тисяч гривень щомісяця.

Нардепка від "Голосу" Кіра Рудик може жити на депутатську зарплату, але іноді їй доводиться діставати гроші зі скарбнички.

У листопаді цього року 72 нардепи не компенсували витрати на виконання депутатських повноважень через постійні прогули.