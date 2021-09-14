"Скільки Господь дає": нардепи зізналися, яка сума потрібна їм для комфортного життя (відео)

Глава профільного комітету Михайло Радуцький, наприклад, щомісяця витрачає 120-125 тисяч гривень.

Народні депутати України розповіли, скільки їм потрібно грошей на місяць для комфортного життя. Про це повідомляє Громадське.

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У кулуарах Верховної Ради журналісти запитали в трьох народних депутатів, скільки грошей на місяць вони витрачають на комфортне проживання.

Нардеп від "Слуги народу" і глава профільного комітету Ради Михайло Радуцький зізнався, що вони з дружиною щомісяця витрачають 120-125 тисяч гривень.

"Ви ж знаєте, що межі прекрасного не існує, проте сьогодні на двох з дружиною виходить близько 120-125 тисяч гривень. З огляду на те, що від продажу бізнесу в нас є гроші на відпочинок ... Ну, я не скаржуся, що ми погано живемо", — заявив Радуцький.

Нардеп від "Голосу" Кіра Рудик заявила, що їй вистачає зарплати народного депутата, але бувають такі моменти, коли вона дістає гроші із "заначки". На місяць, за словами парламентарія, для комфортного життя їй необхідно близько $2 тисяч.

Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива назвав запитання журналіста "провокаційним" і заявив, що йому також вистачає зарплати парламентарія.

"Я як народний депутат повинен однозначно відповісти, що мені вистачає моєї зарплати, яку мені дає держава. Однак, люди створені з гріха і пороку, тому скільки грошей не давай, усе одно буде мало ... Скільки Господь дає — я йому вдячний", — продовжив Кива.

Журналістка поцікавилася, скільки саме грошей на місяць "дає Господь" Іллі Киві, на що нардеп відповів: "Це все залежить від того, чи був я хорошим дядьком ... Він дає мені зарплату народного депутата України".

[ + – ] Скільки потрібно грошей нардепам для комфортного життя

Скільки заробляють депутати у Верховній Раді

За даними журналістів 24 каналу, більше за всіх за весь час роботи Парламенту IX скликання заробили Петро Порошенко і Віктор Медведчук. З 29 серпня 2019 року по 31 липня 2021-го п'ятий президент України у Верховній Раді заробив 1 039 744 гривень, а обвинувачений у державній зраді нардеп — 1 031 659 гривень.

На третьому місці опинилася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка заробила в Раді IX скликання 956 723 гривень. Юрій Бойко з "ОПЗЖ" отримав 899 112 гривень, а ТОП-5 у зарплатах замикає глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія — 897 049 гривень.

Раніше Фокус розповідав, що в Раді назвали зарплату в 5500 гривень достатньою для українців. Нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка скаржилася на свою середню зарплату в 42500 гривень, заявила, що українцям вистачить 5000-5500 гривень "на фізіологічному рівні".

Також Фокус повідомляв, що Рада зобов'язала розкривати зарплати чиновників держкомпаній. Документ передбачає зобов'язання для підприємств, 50% акцій яких належать державі, публікувати у відкритому доступі інформацію про зарплати топ-чиновників.