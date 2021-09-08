Зарплати чиновників українських держкомпаній стануть публічними: Рада ухвалила законопроєкт

Документ зачіпає тільки ті підприємства, 50% акцій яких належать державі або територіальній громаді. Серед них — "ПриватБанк", НАК "Нафтогаз України" й "Ощадбанк".

Верховна Рада в процесі засідання в середу, 8 вересня, ухвалила в другому читанні й у цілому законопроєкт №3952, який накладає зобов'язання на державні компанії та організації публікувати у відкритому доступі інформацію про зарплати високопосадовців. За відповідну ініціативу проголосували 324 народні депутати, йдеться на сайті українського парламенту.

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Цим документом вносяться зміни до закону "Про захист персональних даних", згідно з якими дані про отримання посадовою особою бюджетних грошей у будь-якій формі, державного або комунального майна "не належить до інформації з обмеженим доступом". Також у відкритому доступі може міститися інформація про принципи формування і розмір оплати праці та винагороди.

Ці зміни торкнуться осіб, які займають посади керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного або комунального підприємства (організації), особи, які постійно або тимчасово обіймають посаду члена виконавчого органу або входить до складу наглядової ради господарського товариства.

Нововведення стосуються тільки тих підприємств, 50% акцій яких прямо або опосередковано належать державі та/або територіальній громаді. Такими підприємствами є, зокрема, "Приватбанк", НАК "Нафтогаз України", "Ощадбанк".

За словами ініціатора законопроєкту, віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука, відомості про розмір зарплати керівників державних підприємств та принципах її формування повинні будуть публікуватися на їхніх сайтах щомісяця. Крім цього таку інформацію компанії будуть зобов'язані надавати громадянам у відповідь на їхні відповідні запити.

Законопроєкт набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, парламент на засіданні 8 вересня також ухвалив у другому читанні законопроєкт про легалізацію використання криптовалюти на території України.

Крім цього нардепи підтримали постанову про звернення до міжнародного співтовариства у зв'язку з підготовкою виборів до Держдуми РФ на території окупованого Криму та непідконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей.