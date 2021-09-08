Рада закликала світ перешкодити РФ провести вибори в Держдуму із залученням мешканців Донбасу

Щодо російської влади, відповідальних за проведення таких виборів, Україна просить зарубіжних партнерів вводити санкції. Те ж стосується організації голосування в окупованому Криму.

Депутати Верховної Ради підтримали в цілому постанову №5497 про звернення до міжнародного співтовариства у зв'язку з підготовкою електронних виборів у Державну думу РФ на території окупованого Криму, а також із залученням до виборчого процесу жителів непідконтрольних Києву частин Донецької і Луганської областей. Інформація про це розміщена на сайті парламенту.

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За відповідне рішення проголосували 318 нардепів. У постанові депутати констатують, що Москва примусово видала паспорти мешканцям окупованих територій, прямо порушивши Конституцію України, а також норми міжнародного права.

У зв'язку з цим український парламент звертається до Ради безпеки і Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Євросоюзу, НАТО та інших міжнародних організацій, парламентських асамблей та урядів.

Депутати закликали закордонних партнерів усіма можливими способами застерегти Москву від проведення виборів на окупованих територіях і унеможливити участь у них українських громадян, які живуть в ОРДЛО. Щодо організаторів цих виборів Рада просить іноземних партнерів ввести санкції.

Вибори до російської Держдуми мають відбутися 19 вересня. Голосування примітне тим, що Центральна виборча комісія Росії дозволила жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей брати в ньому участь.

Фокус в окремому матеріалі розбирався, навіщо Росії потрібні виборці з Донбасу.

Нагадаємо, що Росія видала паспорти понад 600 тисячам жителів Донбасу, які тепер зможуть брати участь у російських виборах. Звучали заяви про те, що до кінця року Москва планує видати до двох мільйонів таких паспортів.

Нагадаємо, у березні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що уряд працює разом з народними депутатами над законопроектами про подвійне громадянство. У той же час він зазначив, що можливості особі легально мати при собі два паспорти — України та РФ — не буде.