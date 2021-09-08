Рада призвала мир помешать РФ провести выборы в Госдуму с привлечением жителей Донбасса

Депутаты призвали ввести санкции против ответственных за проведение таких выборов. То же касается организации голосования в оккупированном Крыму.

Депутаты Верховной Рады поддержали в целом постановление №5497 об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой электронных выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма, а также с привлечением к избирательному процессу жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей. Информация об этом размещена на сайте парламента.

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За соответствующее решение проголосовали 318 нардепов. В постановлении депутаты констатируют, что Москва принудительно выдала паспорта жителям оккупированных территорий, прямо нарушив Конституцию Украины, а также нормы международного права.

В связи с этим украинский парламент обращается к Совбезу и Генассамблее Организации объединенных наций, ОБСЕ, Евросоюза, НАТО и других международных организаций, парламентских ассамблей и правительств.

Депутаты призвали зарубежных партнеров всеми возможными способами предостеречь Москву от проведения выборов на оккупированных территориях и сделать невозможным участие в них украинских граждан, которые живут в ОРДЛО. В отношении организаторов этих выборов Рада просит зарубежных партнеров ввести санкции.

Выборы в российскую Госдуму должны состояться 19 сентября. Голосование примечательно тем, что Центральная избирательная комиссия России разрешила жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей принимать в нем участие.

Фокус в отдельном материале разбирался, зачем России нужны избиратели из Донбасса.

Напомним, что Россия выдала паспорта более чем 600 тысячам жителей Донбасса, которые теперь смогут принимать участие в российских выборах. Звучали заявления о том, что до конца года Москва планирует выдать до двух миллионов таких паспортов.

Напомним, в марте этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство работает вместе с народными депутатами над законопроектами о двойном гражданстве. В то же время он отметил, что возможности лицу легально иметь при себе два паспорта — Украины и РФ — не будет.