Зарплаты чиновников украинских госкомпаний станут публичными: Рада приняла законопроект

Документ затрагивает только те предприятия, 50% акций которых принадлежат государству или территориальной общине. Среди них — "ПриватБанк", НАК "Нафтогаз Украины" и "Ощадбанк".

Верховная Рада в ходе заседания в среду, 8 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №3952, который накладывает обязательства на государственные компании и организации публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах высокопоставленных должностных лиц. За соответствующую инициативу проголосовали 324 народных депутата, говорится на сайте украинского парламента.

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Этим документом вносятся изменения в закон "О защите персональных данных", согласно которым данные о получении должностным лицом бюджетных денег в какой-либо форме, государственного или коммунального имущества "не принадлежит к информации с ограниченным доступом". Также в открытом доступе может находиться информация о принципах формирования и размере оплаты труда и вознаграждения.

Данные изменения коснутся лиц, которые занимают должности руководителя, заместителя руководителя, члена наблюдательного совета государственного или коммунального предприятия (организации), лица, постоянно или временно занимающие должность члена исполнительного органа или входит в состав наблюдательного совета хозяйственного сообщества.

Нововведения затрагивают только те предприятия, 50% акций которых прямо или опосредованно принадлежат государству и/или территориальной общине. Такими предприятиями являются, в частности, "Приватбанк", НАК "Нафтогаз Украины", "Ощадбанк".

По словам инициатора законопроекта, вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, сведения о размере зарплаты руководителей государственных предприятий и принципах ее формирования должны будут публиковаться на их сайтах ежемесячно. Помимо этого такую информацию компании будут обязаны предоставлять гражданам в ответ на их соответствующие запросы.

Законопроект вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, парламент на заседании 8 сентября также принял во втором чтении законопроект о легализации использования криптовалют на территории Украины.

Помимо этого нардепы поддержали постановление об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей.