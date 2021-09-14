"Сколько Господь дает": нардепы признались, какая сумма нужна им для комфортной жизни (видео)

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий, к примеру, ежемесячно тратит 120-125 тысяч гривен.

Народные депутаты Украины рассказали, сколько им нужно денег в месяц для комфортной жизни. Об этом сообщает Громадське.

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В кулуарах Верховной Рады журналисты спросили у трех народных депутатов, сколько денег в месяц они тратят на комфортное проживание.

Нардеп от "Слуги народа" и глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий признался, что они с женой ежемесячно тратят 120-125 тысяч гривен.

"Вы же знаете, что границы прекрасного не существует, однако сегодня на двоих с женой выходит около 120-125 тысяч гривен. Учитывая, что от продажи бизнеса у нас есть деньги на отдых… Ну я не жалуюсь, что мы плохо живем", — заявил Радуцкий.

Нардеп от "Голос" Кира Рудык заявила, что ей хватает зарплаты народного депутата, но бывают такие моменты, когда она достает деньги из "заначки". В месяц, по словам парламентария, для комфортной жизни ей необходимо около $2 тысяч.

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива назвал вопрос журналиста "провокационным" и заявил, что ему также хватает зарплаты парламентария.

"Я, как народный депутат, должен однозначно ответить, что мне хватает моей зарплаты, которую мне дает государство. Однако люди созданы из греха и порока, поэтому сколько денег не давай, все равно будет мало… Сколько господь дает — я ему благодарен", — продолжил Кива.

Журналистка поинтересовалась, сколько именно денег в месяц "дает господь" Илье Киве, на что нардеп ответил: "Это все зависит от того, был ли я хорошим дядей… Он дает мне зарплату народного депутата Украины".

[ + – ] Сколько нужно денег нардепам для комфортной жизни

Сколько зарабатывают депутаты в Верховной Раде

По данным журналистов 24 канала, больше всех за все время работы Парламента IX созыва заработали Петр Порошенко и Виктор Медведчук. С 29 августа 2019 года по 31 июля 2021-го пятый президент Украины в Верховной Раде заработал 1 039 744 гривен, а обвиняемый в госизмене нардеп — 1 031 659 гривен.

На третьем месте оказалась лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, заработавшая в Раде IX созыва 956 723 гривен. Юрий Бойко из "ОПЗЖ" получил 899 112 гривен, а ТОП-5 по зарплатам замыкает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия — 897 049 гривен.

Ранее Фокус рассказывал, что в Раде назвали зарплату в 5500 гривен достаточной для украинцев. Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая жаловалась на свою среднюю зарплату в 42500 гривен, заявила, что украинцам хватит 5000-5500 гривен "на физиологическом уровне".

Также Фокус сообщал, что Рада обязала раскрывать зарплаты чиновников госкомпаний. Документ предусматривает обязательства для предприятий, 50% акций которых принадлежат государству, публиковать в открытом доступе информацию о зарплатах топ-чиновников.