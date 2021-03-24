Як запевняє голова фракції "Слуга народу", на одному з сайтів він нібито знаходив тури на Мальдіви по 40-60 доларів з людини.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу", в ефірі каналу "Україна 24" пояснив, як йому вдалося відпочити на Мальдівах за 80 доларів (близько 2 210 грн) з людини за добу.

"Коронакриза опустила ціни на Мальдівах. 380 доларів коштувала моя вілла, в якій було три приставних ліжка, я з дружиною і троє дітей", — заявив він.

Нардеп нагадав, що в Україні існує Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА), яке детально перевіряє подібні речі.

У відповідь на це ведуча розповіла про свою колегу, яка нещодавно повернулася з бюджетної, за її словами, подорожі на Мальдіви. Їй доба проживання на двох обходилася близько 1 000 доларів (500 доларів з людини).

Арахамія ж підкреслив, що це "дуже дорого" і розповів, що існує якийсь іноземний сайт з дешевими путівками. Він висловив готовність знайти для ведучої такий самий бюджетний тур, компенсувавши з особистої кишені різницю, якщо проживання їй обходитиметься дорожче 80 доларів на добу. За словами нардепа, на тому сайті він знаходив путівки і по 40 і по 60 доларів з людини за добу.

[ + – ] Арахамія розповів, як йому вдалося відпочити на Мальдівах "за 80 доларів" (відео)

Зазначимо, в середині березня Арахамія заявив, що під час цієї подорожі він витратив 80 доларів на проживання і близько 650 доларів на дорогу.

Про відпочинок "слуги народу" нібито в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо повідомив 6 березня український блогер Андрій Смолій.

Нагадаємо, патрульна поліція оштрафувала Давида Арахамію на 510 гривень за порушення правил паркування. Народний депутат залишив свій позашляховик на пішохідному переході. Пізніше він повідомив, що заплатив за порушення і надалі "буде уважнішим".