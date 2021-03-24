Как уверяет глава фракции "Слуга народа", на одном из сайтов он якобы находил туры на Мальдивы по 40-60 долларов с человека.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", в эфире канала "Украина 24" объяснил, как ему удалось отдохнуть на Мальдивах за 80 долларов (около 2 210 грн) с человека в сутки.

"Коронакризис опустил цены на Мальдивах. 380 долларов стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей", — заявил он.

Нардеп напомнил, что в Украине существует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое детально проверяет подобные вещи.

В ответ на это ведущая рассказала о своей коллеге, которая недавно вернулась с бюджетного, по ее словам, путешествия на Мальдивы. Ей сутки проживания на двоих обходились около 1 000 долларов (500 долларов с человека).

Арахамия же подчеркнул, что это "очень дорого" и рассказал, что существует некий иностранный сайт с дешевыми путевками. Он выразил готовность найти для ведущей такой же бюджетный тур, компенсировав из личного кармана разницу, если проживание ей будет обходиться дороже 80 долларов в сутки. По словам нардепа, на том сайте он находил путевки и по 40 и по 60 долларов с человека в сутки.

[ + – ] Арахамия рассказал, как ему удалось отдохнуть на Мальдивах "за 80 долларов" (видео)

Отметим, в середине марта Арахамия заявил, что во время этого путешествия он потратил 80 долларов на проживание и около 650 долларов на дорогу.

Об отдыхе "слуги народа" якобы в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо сообщил 6 марта украинский блогер Андрей Смолий.

Напомним, патрульная полиция оштрафовала Давида Арахамию на 510 гривен за нарушение правил парковки. Народный депутат оставил свой внедорожник на пешеходном переходе. Позже он сообщил, что заплатил за нарушение и в дальнейшем "будет внимательнее".