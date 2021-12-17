У Раді влаштували симфонічний концерт на честь 276-річчя композитора Березовського (відео)

Під час концерту столичні музиканти зіграли другу симфонію Максима Березовського та мелодію "Щедрика".

Зранку 17 грудня на другому поверсі кулуарів Верховної Ради організували концерт симфонічного оркестру Kyiv Sympony Orchestra. Про це повідомило агентство "Українські Новини".

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Концерт організували на честь 276-річчя від дати народження російського композитора Максима Березовського, оркестр зіграв мелодію "Щедрика" в обробці Маршала Файна та другу симфонію Березовського.

[ + – ] Глядачі знімали концерт на відео

Музиканти грали до початку засідання Ради о 10:00.

[ + – ] Музиканти зіграли дві композиції Фото: Апостроф

Зазначимо, що нардепи підуть на зимові канікули в умовах енергокризи, що наростає, та інформації про війну з Росією.

З 20 грудня нардепи працюватимуть у комітетах, тимчасових слідчих комісіях, фракціях і групах. Чергове пленарне засідання заплановане на 25 січня.

Фокус раніше писав про те, що 72 парламентарі через прогули в листопаді цього року не виплатили по 45,4 тисяч гривень як компенсацію витрат на виконання депутатських повноважень. До прогульників потрапив глава президентської фракції Давид Арахамія.

Нагадаємо, що 16 грудня в кулуарах Ради знепритомніла помічниця Арахамії на громадських засадах Альона Зель.