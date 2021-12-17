У Раді влаштували симфонічний концерт на честь 276-річчя композитора Березовського (відео)
Під час концерту столичні музиканти зіграли другу симфонію Максима Березовського та мелодію "Щедрика".
Зранку 17 грудня на другому поверсі кулуарів Верховної Ради організували концерт симфонічного оркестру Kyiv Sympony Orchestra. Про це повідомило агентство "Українські Новини".
Концерт організували на честь 276-річчя від дати народження російського композитора Максима Березовського, оркестр зіграв мелодію "Щедрика" в обробці Маршала Файна та другу симфонію Березовського.
Музиканти грали до початку засідання Ради о 10:00.
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З 20 грудня нардепи працюватимуть у комітетах, тимчасових слідчих комісіях, фракціях і групах. Чергове пленарне засідання заплановане на 25 січня.
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