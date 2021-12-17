В Раде устроили симфонический концерт в честь 276-летия русского композитора (видео)

Во время концерта столичные музыканты исполнили вторую симфонию Максима Березовского и мелодию "Щедрика".

С утра 17 декабря на втором этаже кулуаров Верховной Рады Украины организовали концерт симфонического оркестра Kyiv Sympony Orchestra. Об этом сообщило агентство "Украинские Новости".

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Концерт организовали в честь 276-летия от даты рождения русского композитора Максима Березовского, оркестр исполнил мелодию "Щедрика" в обработке Маршала Файна и вторую симфонию Березовского.

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Музыканты играли до начала заседания Рады в 10.00.

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