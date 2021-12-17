"Народные курорты": Арахамия дал совет нардепам, где отдыхать на Новый год

Глава "слуг народа" в Раде, считает, что парламентариям стоит проводить праздники в Египте и Турции.

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал нардепам отдыхать во время новогодних каникул на "народных курортах". Об этом он сказал в комментарии Pavlovsky News.

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По словам политика, "народными" являются курорты в Египте и Турции.

Арахамия напомнил о своей поездке на Мальдивы за 80 долларов. Как утверждал политолог Андрей Смолий, глава президентской фракции якобы отдыхал в отеле Amary Havodes на острове Тинадхоо. Это один из самых дорогих отелей на Мальдивах.

Другие "слуги народа", по его словам, не попадали в такие скандалы.

"Поэтому мне не надо рекомендовать, я скажу им (нардепам) просто: проведите Новый год так, как вы его провели в прошлом году", — заключил он.

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Напомним, что 17 декабря — последний день пленарных заседаний Рады. Нардепов провожал на зимние каникулы симфонический оркестр. Вновь под куполом Рады они соберутся 25 января.

Фокус ранее писал, сколько тратят нардепы на жизнь. Так, глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий вместе с женой тратят до 125 тысяч гривен каждый месяц.

Нардеп от "Голоса" Кира Рудык может жить на депутатскую зарплату, но иногда ей приходится доставать деньги из копилки.

В ноябре этого года 72 нардепам не компенсировали расходы на выполнение депутатских полномочий из-за постоянных прогулов.