У депутата ОПЗЖ Пономарева есть российское гражданство – Схемы (видео)

По информации журналистов, паспорт РФ нардепу Александру Пономареву выдали на основании "обмена". Сам парламентарий утверждает — был в России за последние 15 лет один раз, и то украинским документом.

Народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Александр Пономарев, бизнес которого имеет влияние на боеспособность украинской армии, оказался гражданином России. Об этом говорится в расследовании "Схем".

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По информации журналистов, впервые паспорт гражданина России Александр Пономарев получил в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области. Там будущий парламентарий тогда зарегистрировал и место своего проживания.

Паспорт РФ Пономареву выдали на основании "обмена" — для получения гражданства, согласно закону, он должен был непрерывно проживать на территории России не менее 5 лет.

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, вышеупомянутый российский паспорт ему заменили новым. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании его заявления.

На сайте Главного управления по миграции МВД России данные предыдущего паспорта Пономарева отображаются как недействительные из-за замены этого паспорта на новый, а вот данные нового паспорта среди недействительных не указываются, что подтверждает факт получения им документа. Поэтому этот российский паспорт сейчас действующий.

В ходе общения с журналистами Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.

Он заявил, что получил документ о гражданстве страны-агрессора еще в советское время, и он был аннулирован еще тогда.

Также он сказал, что за последние 15 лет посещал Россию только раз и с украинским паспортом. Депутат будто бы ехал на строительную выставку.

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Однако, согласно официальным данным о пересечении политиком российской границы, за последние 15 лет Пономарев как минимум четырежды приезжал в РФ. Причем последний раз – в начале февраля 2017-го, когда уже продолжалась война.

Также депутат затруднился объяснить, с какой целью в 2003 году он подал документы на получение российского гражданства. В то же время он сказал журналистам, что паспортом России "ни разу не пользовался".

Бизнес Пономарева

В декларациях депутата нет никаких упоминаний о его бизнесе, однако с Пономаревым связывают около 35 компаний в Бердянске, некоторые из них поставляют смазки для украинской бронетехники.

Официально все компании и предприятия, фактически принадлежащие политику, контролируют его родственники и знакомые.

Одна из компаний депутата "Агринол" попала в 2017 году в громкий скандал. Ее проверяют на причастность к умышленной порче более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.

Напомним, ранее российский паспорт обнаружили у заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, которого уволили после скандала на блокпосте в Донецкой области. Гогилашвили после этого даже попал в базу "Миротворца".