У депутата ОПЗЖ Пономарева есть российское гражданство – Схемы (видео)
По информации журналистов, паспорт РФ нардепу Александру Пономареву выдали на основании "обмена". Сам парламентарий утверждает — был в России за последние 15 лет один раз, и то украинским документом.
Народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – При жизни" Александр Пономарев, бизнес которого имеет влияние на боеспособность украинской армии, оказался гражданином России. Об этом говорится в расследовании "Схем".
По информации журналистов, впервые паспорт гражданина России Александр Пономарев получил в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области. Там будущий парламентарий тогда зарегистрировал и место своего проживания.
Паспорт РФ Пономареву выдали на основании "обмена" — для получения гражданства, согласно закону, он должен был непрерывно проживать на территории России не менее 5 лет.
Когда Пономареву исполнилось 45 лет, вышеупомянутый российский паспорт ему заменили новым. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании его заявления.
На сайте Главного управления по миграции МВД России данные предыдущего паспорта Пономарева отображаются как недействительные из-за замены этого паспорта на новый, а вот данные нового паспорта среди недействительных не указываются, что подтверждает факт получения им документа. Поэтому этот российский паспорт сейчас действующий.
В ходе общения с журналистами Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.
Он заявил, что получил документ о гражданстве страны-агрессора еще в советское время, и он был аннулирован еще тогда.
Также он сказал, что за последние 15 лет посещал Россию только раз и с украинским паспортом. Депутат будто бы ехал на строительную выставку.
Однако, согласно официальным данным о пересечении политиком российской границы, за последние 15 лет Пономарев как минимум четырежды приезжал в РФ. Причем последний раз – в начале февраля 2017-го, когда уже продолжалась война.
Также депутат затруднился объяснить, с какой целью в 2003 году он подал документы на получение российского гражданства. В то же время он сказал журналистам, что паспортом России "ни разу не пользовался".
Бизнес Пономарева
В декларациях депутата нет никаких упоминаний о его бизнесе, однако с Пономаревым связывают около 35 компаний в Бердянске, некоторые из них поставляют смазки для украинской бронетехники.
Официально все компании и предприятия, фактически принадлежащие политику, контролируют его родственники и знакомые.
Одна из компаний депутата "Агринол" попала в 2017 году в громкий скандал. Ее проверяют на причастность к умышленной порче более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.
Напомним, ранее российский паспорт обнаружили у заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, которого уволили после скандала на блокпосте в Донецкой области. Гогилашвили после этого даже попал в базу "Миротворца".