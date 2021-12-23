У депутата ОПЗЖ Пономарьова є російське громадянство, – Схеми (відео)

За інформацією журналістів, паспорт РФ нардепу Олександру Пономарьову видали на підставі "обміну". Сам парламентар стверджує, що був у Росії за останні 15 років один раз, і то з українським документом.

Народний депутат України, член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Пономарьов, бізнес якого має вплив на боєздатність української армії, виявився громадянином Росії. Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

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За інформацією журналістів, вперше паспорт громадянина Росії Олександр Пономарьов отримав у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області. Саме там майбутній парламентар тоді зареєстрував і місце свого проживання.

Паспорт РФ Пономарьову видали на підставі "обміну" — для отримання громадянства, відповідно до закону, він мав безперервно проживати на території Росії не менше від 5 років.

Коли Пономарьову виповнилось 45 років, то вищезгаданий російський паспорт йому замінили на новий. Сталося це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році на підставі його заяви.

На сайті Головного управління з питань міграції МВС Росії дані попереднього паспорта Пономарьова відображаються як недійсні через заміну цього паспорту на новий, а ось дані нового паспорта серед недійсних не вказуються, що підтверджує факт отримання ним документа. Тож цей російський паспорт наразі є чинним.

Під час спілкування з журналістами Олександр Пономарьов не одразу визнав наявність російського паспорта.

Він заявив, що отримав документ про громадянство країни-агресора ще в радянський час, і він був анульований ще тоді.

Також він сказав, що за останні 15 років відвідував Росію лише раз і з українським паспортом. Депутат начебто їхав на будівельну виставку.

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Проте, згідно з офіційними даними про перетин політиком російського кордону, за останні 15 років Пономарьов як мінімум чотири рази приїжджав до РФ. Причому, востаннє – на початку лютого 2017-го, коли вже тривала війна.

Також депутат не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році він подав документи на отримання російського громадянства. Натомість він сказав журналістам, що паспортом Росії "ні разу не користувався".

Бізнес Пономарьова

У деклараціях депутата немає жодних згадок про його бізнес, однак з Пономарьовим пов’язують близько 35 компаній у Бердянську, деякі з них постачають мастила для української бронетехніки.

Офіційно ж всі компанії та підприємства, які фактично належать політику, контролюють його родичі та знайомі.

Одна з компаній депутата, "Агрінол", потрапила у 2017 році у гучний скандал. Її перевіряють на причетність до навмисного псування понад 20 танків ЗСУ – через постачання нібито неякісних мастил. СБУ наприкінці липня 2017-го відкрила по цьому факту кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше російський паспорт виявили у заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, якого звільнили після скандалу на блокпості в Донецькій області. Гогілашвілі після цього навіть потрапив до бази "Миротворця".