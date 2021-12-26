"Если..." Чиновник Минобразования ответил стихами Киплинга на скандал со своей помощницей
Журналисты исследовали соцсети помощницы замминистра и нашли там немало эротических фото.
В Facebook заместителя министра образования Игоря Гарбарука вскоре после скандала в СМИ с его помощницей Кристиной Тишкун появилось стихотворение Редьярда Киплинга "Если".
Начинается оно так (в классическом переводе Михаила Лозинского):
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Перевод Самуила Маршака передает тот же смысл: необходимость демонстрировать стойкость и присутствие духа даже сталкиваясь с самыми тяжелыми жизненными испытаниями:
О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
Стихотворение классика английской литературы недолго пробыло на странице украинского чиновника — позже пост пропал.
Сама Кристина Тишкун, которая в ходе рабочей поездки появилась с замминистра образования во Львове в откровенном наряде, размещает в своих соцсетях много откровенных фото.
Известно, что 27-летняя помощница Гарбарука училась во львовском ВУЗе на правоведа, но живет в Киеве.
Ранее Фокус писал, что в сети появились фото рабочей поездки замминистра образования Игоря Грабарука, на которых он изображен со своей помощницей — Кристиной Тишкун. На фото с Грабаруком, мером Львова Андреем Садовым и другими чиновниками девушка облечена в откровенное платье. Есть кадры с этой же встречи, где на ней надета длинная меховая шуба.
После критики в свой адрес помощница замминистра ответила, что "каждый одевается так, как ему нравится, удобно и комфортно".