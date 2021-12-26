"Если..." Чиновник Минобразования ответил стихами Киплинга на скандал со своей помощницей

Журналисты исследовали соцсети помощницы замминистра и нашли там немало эротических фото.

В Facebook заместителя министра образования Игоря Гарбарука вскоре после скандала в СМИ с его помощницей Кристиной Тишкун появилось стихотворение Редьярда Киплинга "Если".

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Начинается оно так (в классическом переводе Михаила Лозинского):

Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех,

Верь сам в себя наперекор вселенной,

И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил, жди, не уставая,

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;

Умей прощать и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Перевод Самуила Маршака передает тот же смысл: необходимость демонстрировать стойкость и присутствие духа даже сталкиваясь с самыми тяжелыми жизненными испытаниями:

О, если ты покоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь,

Не будешь злобен, став для всех мишенью,

Но и святым себя не назовешь,

[ + – ] Скриншот поста Игоря Гарбарука

Стихотворение классика английской литературы недолго пробыло на странице украинского чиновника — позже пост пропал.

Сама Кристина Тишкун, которая в ходе рабочей поездки появилась с замминистра образования во Львове в откровенном наряде, размещает в своих соцсетях много откровенных фото.

[ + – ] Кристина Тишкун [ + – ] Кристина Тишкун

Известно, что 27-летняя помощница Гарбарука училась во львовском ВУЗе на правоведа, но живет в Киеве.

Ранее Фокус писал, что в сети появились фото рабочей поездки замминистра образования Игоря Грабарука, на которых он изображен со своей помощницей — Кристиной Тишкун. На фото с Грабаруком, мером Львова Андреем Садовым и другими чиновниками девушка облечена в откровенное платье. Есть кадры с этой же встречи, где на ней надета длинная меховая шуба.

После критики в свой адрес помощница замминистра ответила, что "каждый одевается так, как ему нравится, удобно и комфортно".