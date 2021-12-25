Спутница замглавы Минобразования появилась в мэрии Львова в откровенном наряде (фото)

По информации журналистов, снимок сделан на форуме по энергоэффективности. В ответ на критику выбора наряда помощница замминистра Кристина Тишкун заявила, что "каждый одевается так, как ему нравится, удобно и комфортно".

Мэр Львова Андрей Садовой сфотографировался в горсовете с девушкой с ярким макияжем и откровенно наряде. Снимок опубликовала в Instagram сама Кристина Тишкун (ее страница закрыта настройками приватности).

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Вчера, 24 декабря, девушка посетила здание мэрии на одном из мероприятий. На фотографии она позирует с мэром Андреем Садовым, заместителем министра образования и науки Игорем Гарбаруком, а также с другими чиновниками.

Позже оказалось, что Тишкун работает помощницей заместителя министра образования Гарбарука. В ходе визита чиновники осмотрели, как работают учебно-практические центры.

Как пишет "Страна", вероятнее всего, мероприятие было посвящено энергоэффективности при участии Садового.

На странице Кристины появились гневные комментарии, в которых указывают на несоответствие ее наряда месту мероприятия.

"А в городской совет нужно выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится\удобно\комфортно", — ответила Тишкун на критику ее одежды.

[ + – ] Гневная реакция пользователей сети

Напомним, в Львовском горсовете умер директор Дома ученых, в котором была "голодная туса блогеров". В День памяти жертв голодоморов в Доме ученых блогеры праздновали день рождения Александра Залиско с миллионом подписчиков.